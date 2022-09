¿Harry Styles le escupió a Chris Pine en la premier de Don’t Worry Darling en Venecia?

El drama entre el elenco de Don't Worry Darling ha alcanzado un nuevo nivel.

El 5 de septiembre, un video de Harry Styles que parecía escupirle a Chris Pine mientras se sentaba a su lado en el estreno de su película en el Festival de Cine de Venecia 2022 comenzó a circular en las redes sociales, e Internet está dividido sobre si el cantante de "As It Was" en realidad le escupió.