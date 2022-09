Tienes que ver la mágica cita de Ashton Kutcher y Mila Kunis en Disney

"No compartimos ninguna foto de nuestros hijos públicamente porque sentimos que ser público es una elección personal... Mi esposa y yo elegimos una carrera en la que estamos a la luz pública, pero mis hijos no", le dijo Ashton a Arianna Huffington en un episodio de 2017 del podcast Thrive Global. "Entonces, creo que deberían tener el derecho de elegir eso. Y en realidad no creo que deban tener imágenes de ellos como niños, con las que alguien podría potencialmente chantajearlos o hacer lo que sea, ya sabes. Es su vida privada, no es mía para regalarla".