Olivia Wilde se niega a hablar de Shia LaBeouf después de mencionar los “chismes” sobre Florence Pugh

Elisabetta A. Villa/Getty Images

El mes pasado, Olivia afirmó que despidió a Shia de la película y le dijo a Variety en una entrevista, "Su proceso no fue propicio para el espíritu que exijo en mis producciones. Tiene un proceso que, de alguna manera, parece requerir una energía combativa, y personalmente no creo que eso sea propicio para las mejores actuaciones".

Olivia, quien dijo que admiraba el trabajo de Shia, agregó, "En última instancia, mi responsabilidad es proteger a la producción y el elenco. Ese era mi trabajo".

Días después, Shia afirmó que no fue despedido de Don't Worry Darling, e insistió en que renunció por su propia voluntad.

"Me siento muy honrado por tus palabras sobre mi trabajo; gracias, se sentió bien de leerlo", escribió Shia en un correo electrónico detallado a Olivia, obtenido por Variety. "Sin embargo, estoy un poco confundido acerca de la narrativa de que me despidieron. Tú y yo sabemos las razones de mi salida. Renuncié a tu película porque tus actores y yo no pudimos encontrar tiempo para ensayar".

"Nunca me despidieron, Olivia", continuó su mensaje. "Y aunque entiendo completamente el atractivo de impulsar esa historia debido al panorama social actual, la moneda social que trae. No es la verdad. Así que humildemente te pido, como una persona con miras a hacer las cosas bien, que corrijas la narrativa lo mejor que puedas. Espero que nada de esto te afecte negativamente, y que tu película tenga éxito en todas las formas en que quieres que sea".

