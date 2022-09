Tom Felton y Jason Isaacs de Harry Potter tuvieron una mágica reunión de la familia Malfoy

Unidos más allá del mundo mágico.

Jason Isaacs salió a apoyar a su hijo en pantalla Tom Felton mientras protagonizaba la obra de West Ed 2:22 A Ghost Story.

"Muy orgulloso y, junto con la audiencia, emocionado de ver a mi chico al mando del escenario hoy, rompiendo corazones y llenando los pantalones", escribió Jason en Instagram el 3 de septiembre, junto con varias fotos de su noche en el Criterion Theatre de Londres. "Igualmente aterrador, él está grabando música y también tiene un libro por publicar. Me siento satisfecho si saco los contenedores de basura en el día correcto (no sucede a menudo). Lo odiaría si no lo amara".