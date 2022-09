Jordana Brewster celebró su boda con Mason Morfit y honró a Paul Walker y "Rápido y Furioso"

Jordana Brewster está casada nuevamente y su boda con Mason Morfit hará que tu corazón se acelere.

Los dos se casaron después de un compromiso de un año, según le confirmó su representante a E! News. El 3 de septiembre, la pareja se casó en Santa Bárbara, California, en una ceremonia que rindió homenaje a la serie de películas Fast & Furious de Universal Pictures, que hizo famosa internacionalmente a la actriz, así como a su difunto coprotagonista, Paul Walker.

El evento contó con una exhibición de autos vistos en las películas. Jordana, de 42 años, y Mason, de 46, condujeron más tarde en un Acura Integra GS-R azul de los 90s en el que se vio a su personaje conduciendo con Paul en la película original de 2001, The Fast and the Furious. Se colocó una imagen de los actores en su escena de acción en la ventana del lado del conductor.