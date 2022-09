La estrella de TikTok Tanya Pardazi muere a los 21 años por de un accidente de paracaidismo

Videos relacionados : La estrella en TikTok Tanya Pardazi muere a los 21 años por de un accidente de paracaidismo

La estrella de TikTok Tanya Pardazi fue llorada en un funeral y en las redes sociales esta semana luego de su muerte en un horrible accidente.

La influencer canadiense de 21 años, también estudiante de filosofía de la Universidad de Toronto, murió el 27 de agosto a causa de las lesiones sufridas en un salto en paracaídas, durante el cual su paracaídas se desplegó demasiado tarde. Fue enterrada en un servicio conmemorativo en Richmond Hill, Ontario, el 2 de septiembre.

"Lo que Tanya hizo durante 21 años, creo que muchas personas no lo cumplen incluso en 80 o 90 años", dijo uno de los invitados en un elogio pronunciado en el funeral, que fue transmitido en línea por Elgin Mills Funeral Center, según The National Post, quienes no pudieron identificar al orador.

El periódico informó que la mayoría de los participantes vestían de blanco mientras se sentaban frente a un ataúd blanco y miraban un montaje de fotos de la vida de Pardazi mientras "Angel" de Sarah McLachlan sonaba de fondo. Más tarde, otro orador leyó una lista de 18 cosas que la estrella de TikTok dijo que había aprendido antes de cumplir 18 años, como: "No te tomes tan en serio, de todos modos nada importa en el gran esquema".