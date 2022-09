Jane Fonda revela que fue diagnosticada con cáncer

"El cáncer es un maestro y estoy prestando atención a las lecciones que me depara", reflexionó Fonda. "Una cosa que ya me ha demostrado es la importancia de la comunidad. De crecer y profundizar la comunidad de uno para que no estemos solos. Y el cáncer, junto con mi edad, casi 85, definitivamente me enseña la importancia de adaptarme a las nuevas realidades".

Al señalar que "estamos viviendo el momento más importante de la historia de la humanidad", dijo que no "permitirá que el cáncer me impida hacer todo lo que pueda" en el mundo.