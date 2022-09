Tom Felton toma estas lecciones de vida de las películas de Harry Potter a donde quiera que va

Gareth Cattermole/Getty Images

E!: Y felicidades por tu obra, A Ghost Story. ¿Cómo te mantienes en forma física y mental durante lo que, a veces, debe sentirse como correr un maratón?

TF: Dejo que Willow, mi perra, se encargue de cuidarla, ella hace la mayor parte del trabajo duro. Solo cuido la casa. Pero ha sido una de las experiencias más increíbles de mi vida. Nos quedan ocho shows y eso será todo, 140, 150 y tantos shows. No puedo pensar en eso lógicamente porque me echaré a llorar. Es una disciplina completamente nueva; para mí, es lo más parecido posible a un horario de 9 a 5. Todas las demás cosas que he hecho me han sacado de casa por períodos limitados de tiempo y luego me han vuelto a hundir, durante unos meses o unas semanas, y luego me han sacado de nuevo. Lo cual no es bueno para la vida familiar. Mi perro no lo aprecia.

E!: ¿Qué es lo que más has disfrutado de hacer teatro?

TF: Por lo general, tienes algunas horas para crear una escena, o algunos días si tienes suerte, pero pasar 17 semanas con sólo este trabajo y realmente tratando de hacerlo bien, ha sido muy agradable. Estoy muy orgulloso de todos los fanáticos de Potter que he logrado atraer al teatro. Creo que ha habido mucha gente que probablemente no esperaba disfrutarlo tanto como ellos. O tanto como yo, lo vi cinco veces antes de estar en él. Pensé que esa era la mitad de la razón por la que obtuve el papel [risas], pero aparentemente no.

(Esta entrevista fue editada por su extensión y claridad).

Burial ya está en los cines y disponible en VOD/digital. Beyond the Wand estará en los estantes del Reino Unido el 13 de octubre y seguirán más fechas de lanzamiento.