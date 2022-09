Ellos interpretarán al príncipe William y Kate Middleton en The Crown

Los tres actores son recién llegados a Hollywood, aunque ambos chicos tienen experiencia en el escenario. Kampa interpretó el papel principal en The Secret Diary of Adrian Mole Aged 13 and 3/4 - The Musical en el West End, mientras que McVey ha tenido papeles teatrales en The Old Vic y en el Hammersmith Riverside Studios.

Este es el primer papel profesional de Ballamy, aunque ha hecho algunas películas amateur y obras de teatro. Ballamy y Kampa fueron descubiertos después de enviar cintas de audición después de un casting en las redes sociales.