La impresionante transformación física de AJ McLean de los Backstreet Boys

"Mientras mantenga limpio mi lado de la calle, no puedo preocuparme por mantener limpio tu lado de la calle", dijo AJ en ese momento, hablando con la co-anfitriona del podcast y ex compañera de Dancing With the Stars, Cheryl Burke. "Y todo salió bien. Me siento mucho mejor".

AJ habló sobre su "punto de inflexión" durante una entrevista de octubre de 2020 con Good Morning America. El cantante, que comparte a sus hijas Lyric (5), y Elliot (9), con su esposa Rochelle DeAnna McLean, dijo que se movió para estar sobrio después de regresar a casa de un viaje a Las Vegas y enfrentar la reacción de su familia ante el olor a alcohol que persistía en él.