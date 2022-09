Videos relacionados : Timothée Chalamet dice que es "difícil estar vivo ahora" debido a las redes sociales

Timothée Chalamet expone la negatividad que viene con las redes sociales.

El actor de Call Me By Your Name, de 26 años, criticó las redes sociales mientras discutía cómo su personaje en la próxima película Bones and All, dirigida por Luca Guadagino, pudo navegar por la vida en los años 80 como un caníbal, antes de que se inventaran estas plataformas.

"Ser joven ahora, y ser joven en general -solo puedo hablar por mi generación- es ser juzgado intensamente", dijo Timothée durante una conferencia de prensa del Festival de Cine de Venecia para la película. "No puedo imaginar lo que es crecer sin la avalancha de las redes sociales, y fue un alivio interpretar personajes que luchan con un dilema interno sin la capacidad de ir a Reddit, Twitter, Instagram o TikTok y descubrir dónde encajan".

Añadió: "Sin emitir un juicio sobre eso, puedes encontrar a tu tribu allí, pero creo que es difícil estar vivo ahora. Creo que el colapso social está en el aire, o huele a eso, y, sin ser pretencioso, es por eso que esperemos que las películas importen, porque ése es el papel del artista... arrojar luz sobre lo que está pasando".