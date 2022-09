Jennifer Lopez reveló que ella y Ben Affleck estuvieron enfermos durante todo el fin de semana de su boda

Jennifer Lopez y Ben Affleck le acaban de dar al término bichitos del amor un significado completamente nuevo.

La cantante de Jenny From the Block contó detalles de su boda en la edición del 1º de septiembre de su boletín "On The JLo", detallando algunos problemas técnicos que ocurrieron ese fin de semana en Georgia. "Todos cogimos un virus estomacal y estuvimos recuperándonos hasta el final de la semana", escribió, "eso, junto con algunos otros contratiempos inesperados, tenía todas las características de un fin de semana de bodas genial".

Sin embargo, la pareja estaba decidida a seguir adelante por su amor.