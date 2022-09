El mensaje que Britney Spears le envió a sus hijos después de que Jayden hablara de su relación

En el documental de ITV News de la familia, según el Daily Mail, Jayden también habló sobre por qué él y Preston que no asistieron a la boda de su madre con Sam Asghari a principios de este año.

"En ese momento, simplemente no era un buen momento para ir", dijo Jayden. "No digo que no esté feliz por ella. Estoy realmente feliz por ellos, pero ella no invitó a toda la familia y luego, si solo íbamos a ser Preston y yo, simplemente no veo cómo esa situación habría terminado en buenos términos".

Durante la reunión, que se emitirá el 2 de septiembre, Jayden también tuvo un mensaje directo para su madre en medio del estado de su relación. "Te quiero mucho, espero lo mejor para ti", compartió. "Tal vez algún día podamos sentarnos así y hablar de nuevo".