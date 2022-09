Lo que Ben Affleck le dijo a Jennifer Lopez en el discurso de su boda

"Ben y yo hablamos sobre 'True Companion' de Marc Cohn como la canción de amor perfecta para una boda en esta misma casa hace más de veinte años", escribió Jennifer. "Aunque Ben no lo sabía, le pedí a Marc que lo sorprendiera cantándola en nuestra boda".

Pero Marc tenía más de una melodía bajo la manga para el momento especial. J.Lo dijo que comenzó a caminar hacia el altar junto a sus mellizos de 14 años, Emme y Max, (a quienes comparte con su exesposo Marc Anthony) y los hijos de Ben, Violet (16), Seraphina (13), y Samuel (10) , (a quienes él comparte con su ex Jennifer Garner), que es cuando Marc empezó a tocar "The Things We've Handed Down".

"Una canción sobre el maravilloso misterio de los niños", recordó J.Lo, "algo que solo podíamos adivinar en ese entonces, pero fue la elección perfecta ya que nuestros cinco hijos me precedieron en la caminata".