El gran significado detrás de la histórica Barbie de Gloria Estefan

"Jugué con Barbies desde que era una niña", compartió. "Fue simplemente emocionante y eran muy estrictos en ser precisos".

La muñeca de Gloria, que celebra el 65 aniversario de su éxito de 1989 "Get on Your Feet", es una réplica de su icónico look del video musical.

"Quería emular las chaquetas de torero porque mi abuelo era de Asturias, España", dijo, explicando la historia de su memorable atuendo, "y una mezcla de marroquí del lado libanés de la familia de Emilio [Estefan] porque él y yo estamos tan entrelazados. Simplemente es uno de mis looks favoritos que jamás haya tenido".