Lea Michele habla de la loca teoría que asegura que ella no sabe leer

Ahora, la actriz de Scream Queens dijo que las acusaciones en su contra le provocaron un "tiempo intenso de reflexión".

"Realmente entiendo la importancia y el valor ahora de ser líder", dijo al New York Times en una entrevista publicada el 1º de septiembre. "Significa no solo ir y hacer un buen trabajo cuando la cámara está rodando, sino también cuando no lo está haciendo. Y eso no siempre fue lo más importante para mí".