Confirman que la colaboración entre Anahí y Dulce María sigue en pie

No obstante, en marzo 2022, Dulce reveló que la gira no se llevaría a cabo."Desgraciadamente, este año no se va a hacer, no sé si algún día se vaya a hacer, ojalá. Pero este año no se va a hacer, teníamos ganas, lo intentamos, pero por varias cosas no se pudo", dijo a Hoy.

Esta semana, el cantante León Leiden reveló que un tema que involucraría a los RBD sigue en pie.

"Pero bueno, ya vieron que públicamente se involucraron Anahí y Dulce", cita People en Español. "Entonces estamos en el proceso de coordinar esa logística, al final del día la canción está lista para ser grabada".