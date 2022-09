Todos están hablando de este supuesto error de Photoshop de Kim Kardashian

En su clip, la usuaria de TikTok @caroline_in_thecity mostró los resultados de usar un método de photoshop inverso en una de las fotos de Kim para resaltar una posible diferencia entre la foto publicada y otra sin photoshop. Poco después de que se compartió el video de TikTok, los fanáticos recurrieron a las redes sociales para opinar sobre la sugerencia.

"La forma en que nunca había pensado en esto", comentó un usuario. Otro agregó, "No puedo dejar de verlo una vez que lo vi, pero no lo vi antes". Un tercero intervino, "Honestamente, no es gran cosa".