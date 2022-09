¿Por qué la mamá de Elon Musk duerme en el garaje cuando lo visita en Texas?

Actualmente, Maye vive en un departamento en Nueva York, donde prefiere pasar el tiempo paseando a su perro con lo que ella describe como "ropa vieja, un abrigo raído, un sombrero y lentes oscuros".

"Mi casa no es grande", dijo. "No necesito algo grande. No necesito espacio desperdiciado porque con él vienen las responsabilidades. Siento que estoy instalada y les dije a mis hijos: 'Este es el lugar más agradable en el que he vivido'".