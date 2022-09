La respuesta de Yolanda Andrade a los insultos que recibe por ser lesbiana

Esta semana, durante un encuentro con la prensa, Andrade reveló cómo enfrenta las críticas e insultos por ser lesbiana.

"Me llaman de todo, pero, si me dices ‘lesbiana', no me voy a ofender porque lo soy", cita TV Notas. "El bullying no es un juego es una campaña que yo tengo con Thalía, y queda muy claro que el bullying no es un juego, por primera vez se mete la bandera y me llaman de todo".

Agregó: "¿Por qué te va a afectar? Si tú también eres gay ¿Te va a afectar? ¿Por qué te vas a sentir? Ya estamos en otra época".