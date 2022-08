Khloé Kardashian habla por primera vez sobre su segundo bebé con Tristan Thompson

Jerritt Clark/Getty Images for Remy Martin

En un comunicado compartido con E! News el 13 de junio, un representante de Khloé dijo, "Podemos confirmar que True tendrá un hermano que fue concebido en noviembre. Khloé está increíblemente agradecida con la extraordinaria madre sustituta por una bendición tan hermosa. Nos gustaría pedir amabilidad y privacidad para que Khloé pueda concentrarse en su familia".

La noticia del bebé se produjo seis meses después de que Tristan se disculpara públicamente con Khloé luego de que los resultados de la prueba de paternidad confirmaran que es padre de Theo con Maralee, quien demandó a la atleta el año pasado por los costos de crianza de hijos.

"Khloé, no te mereces esto", escribió en las redes sociales en ese momento. "No mereces el dolor y la humillación que te he causado. No mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años. Mis acciones ciertamente no se han alineado con la forma en que te veo".