Se suicidó la actriz surcoreana Yoo Joo Eun a los 27 años y dejó una impactante carta

Famosa por la serie Big Forest, Yoo estudió en la Universidad Nacional de Corea de Artes Yeongigwa .

Medios como People en Español citan la carta de despedida que dejó la joven.

"Lo siento por irme primero. Lo siento especialmente por mamá, papá, abuela y oppa [hermano mayor]. Mi corazón grita que no quiero vivir. La vida sin mí puede estar vacía, pero por favor vive con valentía. Continuó: "No estoy triste en lo más mínimo en este momento. Me siento resuelta y tranquila. Creo que es porque he pensado en esto durante mucho tiempo".