Chris Rock asegura que le pidieron presentar los Oscars 2023 después de la bofetada de Will Smith

Aparte de mencionar brevemente la bofetada en sus shows de stand-up, Chris ha dicho poco públicamente sobre el golpe, que ocurrió en vivo durante la transmisión de los Oscars. En cuanto a Will, él se disculpó con la Academia y con sus compañeros nominados durante su discurso de aceptación después de recoger el Oscar al Mejor Actor por su actuación en King Richard. Luego se disculpó con Chris al día siguiente en una publicación de Instagram.

En un video de Instagram de julio en el que Will respondió a las preguntas de los fanáticos sobre el incidente, el actor de Fresh Prince of Bel-Air señaló que no se disculpó con Chris en su discurso porque estaba "confundido en ese momento". Sin embargo, reiteró que lamenta lo que hizo.

"Me puse en contacto con Chris y el mensaje que recibimos es que no está listo para hablar y cuando lo esté, se acercará", dijo Will, quien renunció a la Academia y ha sido expulsado de sus eventos por los próximos 10 años. "Entonces te diré, Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable. Y estoy aquí cuando estés listo para hablar".