Tienes que ver Nicki Minaj y Taylor Swift de fiesta después de los MTV VMAs 2022

Como tanto Barbz como Swifties saben muy bien, Nicki y Taylor subieron juntas al escenario en la ceremonia de entrega de premios de ese año como una forma de demostrar que habían resuelto sus problemas luego de un drama relacionado con las nominaciones al video del año. La colaboración conjunta, en la que "The Night Is Still Young" condujo a "Bad Blood", se produjo después de que Taylor se disculpó públicamente con Nicki por sugerir que "tal vez uno de los hombres tomó tu lugar" cuando su video musical "Anaconda" fue ignorado.