Imputan a Wanda Nara y Mauro Icardi por trata de personas

Wanda Nara y Mauro Icardi enfrentarán un delicado proceso legal.

Desde hace varias semanas la Sra. María Carmen Cisnero Reboledo acapara los medios de ese país con duras acusaciones. "Yo vine a Italia en octubre del 2019, me pagó un mes solo y después no me pagó más" dijo en Mañanísima (Ciudad Magazine).

"Cuando me llevaron a hacer los papeles me dijeron que para eso tenía que decir que ‘estaba en Italia porque había pedido asilo político en mi país...'. Y ahí me sacaron el pasaporte".