Carla Medina y Érika de la Vega cuentan sobre su experiencia en "Ojos de Mujer"

"Yo me acuerdo de tener una conversación con mis papás donde les decía, perdón les fallé, siento que no están orgullosos de mí porque no he llegado a ese punto de estar completa. Por muchos años yo decía, estoy cumpliendo con este rol profesional y tal vez dejé de lado muchas partes mías personales para poder realizarme como una mujer profesional y quedaba este hueco. Regresaba con mi familia a Monterrey y platicaba de hice esto… y tuve una ted-talk... y me dieron este reconocimiento... y me acuerdo que volteó mi abuelita y me dijo, pero no tienes novio".

"Y a veces paso esto, que te sientes como una mujer incompleta sino estás cumpliendo con el rol que la sociedad te está pidiendo".