Las explosivas revelaciones de Meghan Markle: Familia Real, Instagram y más

¿El futuro de Meghan Markle y el príncipe Harry involucra la televisión de reality?

Aunque Meghan y Harry han cancelado los rumores de que filmarían un reality show, hablar de una docuserie no parece estar completamente fuera de discusión, aunque Meghan no confirma si podemos esperar eso exactamente. "El trozo de mi vida que no he podido compartir, que la gente no ha podido ver, es nuestra historia de amor", compartió y agregó que quiere que la gente vea "que, sobre todo, el amor gana. Espero que ese sea el sentimiento que la gente sienta cuando vea el contenido o los proyectos en los que estamos trabajando".

Por qué recoger a Archie de la escuela en Estados Unidos marca la diferencia

Como señaló la Duquesa, si la pareja estuviera en el Reino Unido, el proceso de dejar y recoger a Archie en la escuela sería completamente diferente debido a la sesión fotográfica real, con un "equipo de prensa de 40 personas tomando fotos". Un evento rutinario que Meghan siente habría sido cada vez más invasivo.

"Lo siento, tengo un problema con eso", dijo. "Eso no me hace obsesionarme con la privacidad. Eso me convierte en un padre fuerte y bueno que protege a mi hijo".