Así es cómo Anitta y Lisa hicieron historia en los MTV VMAs 2022

Superando a BTS, Itzy, Seventeen, Stray Kids y Twice por el "maravilloso honor", la cantante de 25 años fue apoyada por sus compañeras de grupo, Rose, Jennie y Jisoo, quienes fueron vistas animándola desde el costado del escenario.

"Quiero agradecer a todos mis colaboradores en mis proyectos en solitario", dijo en su discurso de aceptación. "Hizo que 'Lalisa' fuera mucho más especial. Alas, ustedes son las más importantes. Muchas gracias por hacer que esto sucediera. ¡Y chicas! ¡Las amo! Gracias por amar tanto a 'Lalisa'".

Otros grandes ganadores en los VMAs 2022 incluyeron a Bad Bunny como Artista del Año, Harry Styles como Álbum del Año con Harry's House y Taylor Swift como Video del Año con "All Too Well".

Durante la velada repleta de estrellas, Nicki Minaj también fue galardonada con el ultraprestigioso premio Michael Jackson Video Vanguard y arrasó el escenario con un montaje de sus mayores éxitos.