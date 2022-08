Rolling Stone corona a Harry Styles como el “Nuevo Rey del Pop” y la familia de Michael Jackson estalla

El artículo de portada de Harry Styles para Rolling Stone ha generado todo tipo de reacciones.

El 22 de agosto, la revista de música reveló la portada de la edición de octubre/noviembre de su edición del Reino Unido, en la que aparecía el cantante de "As It Was" vestido solo con un par de calzoncillos rosas con lentejuelas y un abrigo de piel blanco mientras sostenía un pastel de cumpleaños iluminado. Adelantándose a su entrevista con Harry, el medio publicó como subtítulo bajo el nombre del joven de 28 años: "Cómo el nuevo Rey del Pop prendió fuego al mundo de la música".