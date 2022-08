¡Ariana Grande cambia de look y muestra sus rizos naturales!

El año pasado, Ariana hablaba sobre convertirse en fundadora de cosméticos y cómo planeaba navegar en este espacio.

"No quiero simplemente subirme a una tendencia", le dijo a Allure para su edición de octubre de 2021, en la que fue estrella de portada. "También soy consumidora de maquillaje, al igual que escucho su música. No voy a decir, 'Oh, hay demasiadas artistas femeninas'. Las amo y soy una gran admiradora de mis colegas que hacen ambas cosas, creo que es sólo otra forma de contar historias".

Posteriormente añadió, "Porque nunca puedes tener suficiente maquillaje, al igual que nunca puedes tener suficiente música".