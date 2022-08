Así fue el viaje de Harry Styles para descifrar su sexualidad

La vida personal de Harry Styles no está a la altura del consumo público.

El cantante de "Watermelon Sugar" recientemente habló sobre cómo mantiene sus relaciones románticas en privado y por qué decidió guardar su sexualidad para sí mismo.

"Nunca he hablado públicamente sobre mi vida fuera del trabajo y descubrí que me ha beneficiado positivamente", explicó en una entrevista con Rolling Stone como la nueva estrella de portada mundial de la revista. "Siempre habrá una versión de una narrativa, y creo que simplemente decidí que no iba a perder el tiempo tratando de corregirla o redirigirla de alguna manera".