Harry Styles y Olivia Wilde hablan de la “negatividad tóxica” que han recibido por su relación

"Obviamente, eso no me hace sentir bien", le dijo Harry a Rolling Stone en un artículo de portada publicado el 22 de agosto. "Obviamente es un sentimiento difícil sentir, porque es como, estar cerca de mí significa que estás en un rincón de Twitter o algo así. Solo quería cantar. No quería involucrarme en si iba a lastimar a la gente así."

En cuanto a Olivia, aunque la actriz de 38 años llamó al colectivo de admiradores "personas que aman profundamente", ella agregó, "Lo que no entiendo sobre la crueldad a la que te refieres es ese tipo de negatividad tóxica". Llamándolo "la antítesis de Harry y todo lo que él ofrece", aclaró, "personalmente no creo que la energía de odio defina su base de fans en absoluto. La mayoría de ellos son verdaderos campeones de la bondad".