La inesperada reacción de Kylie Jenner a un comentario sobre sus labios

Avance rápido hasta junio de 2021, la joven de 25 años, que comparte a su hija Stormi de 4 años y un bebé de 6 meses con Travis Scott, también compartió que las críticas que recibió de un chico después de experimentar su primer beso con ella en el pasado.

"Un chico me dijo: 'Oh, Dios mío, besas tan bien, pero tienes labios tan pequeños' o algo así", dijo Kylie durante la reunión de Keeping Up With The Kardashians. "A partir de ese momento, me sentí imposible de besar. Lo tomé muy en serio. Solo cuando un chico que te gusta dice eso, no sé, realmente me afectó. Simplemente no me sentí deseable o bonita".

La estrella de Life of Kylie continuó: "Tenía inseguridad porque este tipo me dijo algo una vez. Luego me obsesioné con el maquillaje porque me delineaba demasiado los labios y me hacía sentir segura".