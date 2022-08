Así fue cómo Demi Lovato celebró su cumpleaños Nº30 con su nuevo novio Jute$

Instagram

Más tarde esa noche, la pareja fue fotografiada tomados de la mano mientras salían del lugar de moda Giorgio Baldi en Santa Mónica, California, después de celebrar con una romántica cena de cumpleaños.

La pareja recientemente hizo pública su relación, después de haber tenido una cita en la ciudad de Nueva York el 16 de agosto. En ese momento, un testigo le dijo a E! News que la pareja "parecía extremadamente feliz" mientras caminaban juntos de la mano.

Una fuente cercana a Demi le dijo previamente a E! News que la ex estrella de Disney y el cantante de "OUT THE DOOR" han estado "saliendo en secreto durante meses".