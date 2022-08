Nació el 4to bebé de Michael Bublé y Luisana Lopilato

La pareja, que ha estado casada desde 2011, también son padres de sus hijos Noah (8), Elias (6), y su hija Vida (4).

En febrero, Michael compartió que volvería a ser padre en el video musical de su sencillo, "I'll Never Not Love You". La noticia sorpresa se reveló en una escena de flash-forward que muestra a Luisana embarazada junto a sus tres hijos.