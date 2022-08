John Corbett podría regresar como Aidan para la segunda temporada de …And Just Like That

La última vez que los espectadores vieron a Aidan, él y Carrie se encontraron y compartieron un beso, aunque Aidan estaba casado y Carrie estaba saliendo con Mr. Big (Chris Noth), en Sex and the City 2 de 2010. Si has elegido bloquear eso de tu memoria, lo entendemos.

Antes de ese encuentro, Carrie rompió su compromiso con Aidan cerca del final de la cuarta temporada de Sex and the City. Sin embargo, Carrie se encontró con Aidan durante la sexta temporada, donde él le informó que estaba felizmente casado y que tenía un hijo.

Dada la muerte de Mr. Big en la primera temporada de ...And Just Like That y el hecho de que no hemos visto a Aidan en más de una década, tal vez sea hora de revivirlo.