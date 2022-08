Tienes que ver a Ashley Tisdale recreando “I Want It All” como Sharpay de High School Musical

Todos estamos juntos en esto de amar HSM.

Ashley Tisdale y el TikToker Chris Olsen se unieron para crear un TikTok icónico usando el audio de "I Want it All" de High School Musical 3, y confía en nosotros cuando decimos que es fabuloso.

En el video del 17 de agosto, la pareja sincroniza los labios al ritmo de la canción mientras Chris se ve perfectamente desconcertado mientras Ashley domina la letra. La estrella de High School Musical combinó el clip con palabras que decían, "Yo tratando de que Chris me ayude con mi TikTok".