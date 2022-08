Tienes que ver a Harry Styles y Olivia Wilde derrochar felicidad en su más reciente cita

Para su paseo, el ex One Direction mantuvo su look informal con una jacket vintage de Playdium Skate Club de los años 50, pantalones oscuros y lentes de sol negras. Por su parte, la directora de Booksmart eligió para la ocasión un suéter amarillo a rayas y un pantalón blanco.

Su salida se produce antes del concierto Love on Tour de 15 noches de Harry programado en el Madison Square Garden de la Gran Manzana. El cantante de Keep Driving inicia su etapa el 20 de agosto.