Kylie Jenner revela que casi termina teniendo este otro nombre con “K”

¿Otro nombre que aún no ha sido revelado? El que Khloé Kardashian y Tristan Thompson eligieron para su bebé. El 5 de agosto, su representante le confirmó a E! News que la fundadora de Good American y el jugador de baloncesto le dieron la bienvenida a un hijo a través de un vientre sustituto (los ex también comparten una hija de 4 años, True Thompson).

Y aunque los seguidores están ansiosos por conocer estas respuestas, Kim señaló anteriormente que elegir un nombre no siempre es fácil.

"Honestamente, es una decisión tan importante. Lo más difícil en la vida es nombrar a un niño", dijo la creadora de SKIMS, que comparte a los niños North (9), Saint (6), Chicago (4) y Psalm West (3) con su ex Kanye West, en un episodio de abril de LIVE With Kelly and Ryan. "Personalmente, cuando tuve a mis hijos, no les puse nombre hasta que nacieron. Realmente quieres ver cómo se ven. Y siempre que escuchaba a la gente hacer eso, decía, '¿Cómo no te preparas para eso? Tienes nueve meses para pensar en esto. Pero pase lo que pase, es la decisión más difícil de todas".