El reporte del FBI que detalla todo el altercado entre Angelina Jolie y Brad Pitt en un avión en 2016

Ella también dijo que Pitt se estaba "convirtiendo en un monstruo" mientras supuestamente "despotricaba" frente a sus hijos e "imitaba el comportamiento de un monstruo y les gritaba". Jolie alegó que ella y los niños estaban "conmocionados" durante el incidente.

En el documento, Jolie dijo que cuando el avión aterrizó, no pudieron desembarcar inmediatamente porque el actor supuestamente le dijo, "No vas a ir a ninguna parte. No vas a bajar de este avión. Que se j*dan todos. Te dejo, maldita sea".