Lyn May sorprende con nuevo rostro ¡Mírala!

En 2021, dijo en una entrevista con Mara Patricia Castañeda que incluso intentó suicidarse al ver su rostro así.

"Yo me quería morir, me veía al espejo y sí, me quería morir, decía: ‘Yo mejor me muero, para qué estoy aquí'"."Mis hijas estaban de por medio y mis hijas me salvaron la vida. (Pensé) se van a quedar solas mis hijas, mi mamá y mis hermanos, y ¿qué van a hacer? Y aquí me tienen, trabajando".

Liliana Mendionla (su nombre real) ha salido adelante, y a sus 69 años se mantiene activa en el espectáculo.