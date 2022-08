¿Por qué la ex niñera de Wanda Nara también la denuncia por trata de persona en Argentina?

"Yo vine a Italia en octubre del 2019, me pagó un mes solo y después no me pagó más" dijo en Mañanísima (Ciudad Magazine). "Cuando me llevaron a hacer los papeles me dijeron que para eso tenía que decir que ‘estaba en Italia porque había pedido asilo político en mi país...'. Y ahí me sacaron el pasaporte".

Asegura que la mandó a su casa en las afueras de Milán, y la dejó "sola en el medio del campo", sin pasaporte, ni cobertura social.

Wanda ha mostrado recibos de pago a través de Instagram Stories y contradicho a la Carmen.