¡Así es la increíble casa de verano de Sarah Jessica Parker en los Hamptons!

Y así, la casa de Sarah Jessica Parker en los Hamptons abre sus puertas a un afortunado par de fans.

La estrella de Sex and the City en asociación con Bookings.com, pone en renta su encantadora cabaña playera de la década de los 40, que se encuentra en una de las playas más privadas de Dunes. Según la lista de amenidades, la casa de tres habitaciones cuenta con un bar completamente equipado con botellas de Thomas Ashbourne e incluye una increíble terraza con patio trasero privado.

Como si eso no fuera lo suficientemente tentador, la humilde morada de la actriz de "And Just Like That" también incluye con un armario de ensueño por el que Carrie Bradshaw se desmayaría. De hecho, aquellos que tengan la suerte de alquilar el espacio, podrán jugar a disfrazarse y sentirse como una Cenicienta de la vida real, ya que el armario tendrá una extensa colección de zapatos de la línea de moda del mismo nombre de Sarah.

Dejando a un lado el armario de ensueño, el aspecto más atractivo de la lista es la etiqueta del precio. Puedes alquilar la casa de Sarah por sólo $19.98, en homenaje al año en que se estrenó Sex and the City.

Pero, aunque se garantiza que cualquiera que alquile el espacio tendrá una escapada inolvidable, hay una pequeña trampa...