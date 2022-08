Demi Lovato presenta a su nuevo novio ¡Míralos juntos!

El nuevo amor de Demi Lovato ha sido revelado.

El cantante de "Sorry Not Sorry" y el músico Jutes, han hecho público su romance con una dulce cita en la ciudad de Nueva York. La pareja fue vista caminando de la mano en NYC el 16 de agosto y un testigo le dijo a E! News, "Se veían extremadamente felices".

Durante su salida, que incluyó una parada en un restaurante, Demi lució una chaqueta de cuero sobre una camiseta negra y una falda a cuadros, mientras que Jutes lució un suéter de estrella sobre una camiseta blanca y jeans azules.