Krys Cordero se apodera del TikTok de E!

-¿Por qué eres tan fan de la cultura pop?

-Creo que se debe a que la consumo desde chica. Viví todo el boom pop de los 90's y 2000's, y amaba leer las entrevistas de los artistas en revistas o ver los especiales que pasaban en la tele (mucho MTV, vh1, E!) para saber qué estaba pasando. No me perdía una ceremonia de premios o los behind the scenes de los videos musicales que me gustaban, y obvio las alfombras rojas, que me fascinan... Siento que en otra vida fui una diva del pop, jajaja.

-¿Cuáles han sido los eventos de la cultura pop que más te han impactado?

-¡Uf! son tantos. Siento que cada año pasa algo nuevo que te marca. En lo personal crecí consumiendo religiosamente los Video Music Awards y recordar verlas a Britney, Christina y Madonna haciendo ese opening en vivo, quedó marcado en mi memoria. Algo más reciente puede haber sido el halftime show de J.lo y Shakira en el super bowl que me dio todo lo que no sabía que necesitaba o Lady Haga haciendo cuatro cambios de look en la met gala. ¡EN SHOCK!