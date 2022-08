¿Taylor Swift casi aparece en The Twilight Saga: New Moon? Esto es lo que sabemos...

¡Tenemos una nueva e importante información sobre Crepúsculo!

En el pasado, los libros y películas de vampiros llamaron la atención de todos, incluso de Taylor Swift, según el director de The Twilight Saga: New Moon, Chris Weitz. Mientras compartía historias sobre el casting para la película de 2009 en el podcast The Twilight Effect, el cineasta alegó que la cantante de "All Too Well" quería hacer un cameo en la cinta.