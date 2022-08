Tienes que ver estos 25 secretos sobre High School Musical

8. La rivalidad entre hermanos era tan real fuera de la pantalla como en la pantalla para Ashley y Lucas... al menos al principio. "No éramos cercanos. No éramos buenos amigos... nos odiábamos", admitió Ashley durante un video que grabó con Lucas para su canal de YouTube. Lucas agregó que el dúo "no comenzó con el mejor pie" cuando comenzaron a filmar la primera película, pero finalmente se hicieron amigos cercanos. ¡Qué fabuloso!

9. En una entrevista con Buzzfeed, Lucas reveló que presionó para que se exploraran la sexualidad de Ryan desde el principio. "Después de leer el guion, lo primero que le dije a [Kenny Ortega] fue, 'Está bien, Kenny, Ryan es gay, ¿verdad? Sé que es Disney Channel, así que realmente no voy a ser gay, pero quiero decir, sí, ¿claro?' Y él dice, 'Bueno, piénsalo de esta manera: tienes la oportunidad de interpretar a un personaje que es joven, le gusta el teatro, es un artista y hagámoslo desde ese punto de vista'", explicó Lucas. "Me habló sobre su propia vida y me dijo, 'Veo mucho de mí mismo en Ryan. Sí, sabía que era gay en la escuela secundaria, pero no se lo dije a nadie'. Se trataba de hacerlo real".