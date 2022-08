Joe Jonas confiesa que usa inyectables en el rostro

"Para mí, no hay nada más hermoso que la confianza", le dijo a Allure en una entrevista publicada el 16 de agosto. "Y lucir lo mejor posible proviene de sentirse lo mejor posible. Me propongo priorizar las prácticas y las rutinas que me hacen sentir como la mejor versión de mí mismo".

Según el cantante, él comenzó a incursionar en los inyectables "cuando noté que comenzaba a ver más líneas de expresión" y notó cómo los resultados le dieron el "impulso de confianza que estaba buscando".