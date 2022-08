Kevin McKidd defiende la decisión de Ellen Pompeo de disminuir su presencia en Grey’s Anatomy

Leon Bennett/FilmMagic

Grey's Anatomy fue uno de los muchos shows exitosos honrados en la ceremonia de premiación, incluido This Is Us, que concluyó su carrera de seis temporadas en mayo. Y mientras que la estrella Mandy Moore, quien interpretó a la matriarca Rebecca Pearson, fue honrada con una nominación a la actuación y el Premio Virtuoso de este año en la ceremonia, los fanáticos se sorprendieron cuando fue ignorada en la categoría de Mejor Actriz para los Emmy 2022.

Su coprotagonista e hijo en pantalla, Justin Hartley, quien interpretó a Kevin Pearson, elogió a Moore por su talento dentro y fuera de cámara y le dijo a Daily Pop en la alfombra roja, "Creo que es un talento raro y una persona rara".

"Te diré algo", agregó, "si llamas a Mandy Moore y le pides un consejo, ella te dará un consejo o si no sabe nada sobre lo que estás preguntando, encontrará a alguien que lo hace y te pone en contacto con ellos y mejora tu vida. Ella es como una terapeuta, actriz, madre, ¿qué no puede hacer ella? Es increíble".