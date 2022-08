Anne Heche sabía quiénes debían interpretarla en su Biopic antes de morir

Compartiendo su admiración por la cantante de "Malibu", Anne continuó, "Su habilidad para subir al escenario y cantar a capella. Esa sería la forma en que vería a una artista pura, pura, comprometiéndose con el mundo en el mejor momento posible. Es por eso que Miley y yo pensamos que es una maldita gran actriz".

En cuanto a Kristen, Anne dijo que la actriz de Frozen la ayudó a ser nominada a su segundo Emmy después de que compartieron la pantalla en la película de 2004, Gracie's Choice.

"Ella y yo interpretamos a madre e hija en una película de Lifetime hace años", dijo Anne. "Y Kristen, una vez más, se sintió como un reflejo para mí. Su habilidad para contar una historia, hacerlo a través de la alegría, hacerlo con su personalidad, encanto, tiempo maravilloso y humor. Me veo mucho en ella. No creo que sea un error que haya interpretado a su madre y ahora quiero que ella me interprete a mí".